Подстрекательство к предоставлению взятки экс-директору ГБР — АП ВАКС оставило в силе приговор экс-руководителю управлению Генпрокуратуры

Апелляционная палата ВАКС оставила в силе приговор бывшему руководителю следственного управления Генпрокуратуры Игорю Щербине.

Во вторник, 26 ноября, Апелляционная палата ВАКС отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты и оставила без изменений приговор ВАКС от 26 июня, которым Игоря Щербину, подстрекавшего к предоставлению неправомерной выгоды в размере 150 тыс. долларов США бывший директор ГБР якобы за закрытие уголовного производства, расследуемого территориальным управлением ГБР, приговорен к реальному лишению свободы. Об этом сообщила пресс-служба САП.

Таким образом, экс-начальник Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игорь Щербина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему права собственности.

«Кроме того, суд лишил лицо классного чина старшего советника юстиции», - заявили в САП.

Решение Апелляционной палаты ВАКС вступает в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда.

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