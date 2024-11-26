В ЦПД при СНБО опровергли российский фейк о наступлении на Казачью Лопань

Силы обороны полностью контролируют приграничье, отметил руководитель ЦПД.

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Информация о наступлении российских войск на Казачью Лопань, распространяемую российскими пабликами, не соответствует действительности.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.

«По состоянию на сегодняшний день информация о наступлении россиян на Казачью Лопань, что на Харьковщине, которую распространяют их паблики, не соответствует действительности. Силы обороны полностью контролируют приграничье», - написал он.

Кроме того, Центр противодействия дезинформации опроверг распространенную в СМИ информацию о выезде из Украины сотрудников посольств США, Великобритании, Франции и Германии, а также представителей Бельгии, Нидерландов и скандинавских стран.

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