В ЦПД опровергли информацию о выезде сотрудников посольств из Украины

Информация о том, что сотрудники посольств США, Великобритании, Франции и Германии, а также представители Бельгии, Нидерландов и скандинавских стран уехали за пределы Украины, не соответствует действительности.

Центр противодействия дезинформации опроверг распространенную в СМИ информацию о выезде из Украины сотрудников посольств США, Великобритании, Франции и Германии, а также представителей Бельгии, Нидерландов и скандинавских стран.

По данным ЦПД, в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что все сотрудники иностранных дипломатических представительств продолжают выполнять свои обязанности на местах.

"Цель этого фейка – посеять панику в украинском обществе. Доверяйте только верифицированным источникам информации", - подчеркнули в ЦПД.

Напомним, на днях посольство США в Украине сообщало о приостановке своей работы в связи с возможностью российской массированной атаки.

Также посольства Испании, США, Италии и Греции приостанавливали работу посольства в Киеве из-за угрозы атаки России.

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