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У ЦПД спростували інформацію про виїзд співробітників посольств з України

08:56, 24 листопада 2024
Інформація про те, що співробітники посольств США, Великобританії, Франції та Німеччини, а також представники Бельгії, Нідерландів і скандинавських країн виїхали за межі України, не відповідає дійсності.
У ЦПД спростували інформацію про виїзд співробітників посольств з України
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Центр протидії дезінформації спростував поширену у медіа інформацію про виїзд з України співробітників посольств США, Великобританії, Франції та Німеччини, а також представників Бельгії, Нідерландів і скандинавських країн.

За даними ЦПД в Міністерстві закордонних справ України зауважили, що всі співробітники іноземних дипломатичних представництв продовжують виконувати свої обов’язки на місцях.

"Мета цього фейку - посіяти паніку в українському суспільстві. Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації", - наголосили в ЦПД.

Нагадаємо, днями посольство США в Україні повідомляло про призупинку своєї роботи у зв'язку з можливістю російської масованої атаки.

Також посольства ІспаніїСШАІталії та Греції призупиняли роботу посольства у Києві через загрозу атаки Росії.

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МЗС

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