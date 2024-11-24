У ЦПД спростували інформацію про виїзд співробітників посольств з України

Інформація про те, що співробітники посольств США, Великобританії, Франції та Німеччини, а також представники Бельгії, Нідерландів і скандинавських країн виїхали за межі України, не відповідає дійсності.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Центр протидії дезінформації спростував поширену у медіа інформацію про виїзд з України співробітників посольств США, Великобританії, Франції та Німеччини, а також представників Бельгії, Нідерландів і скандинавських країн.

За даними ЦПД в Міністерстві закордонних справ України зауважили, що всі співробітники іноземних дипломатичних представництв продовжують виконувати свої обов’язки на місцях.

"Мета цього фейку - посіяти паніку в українському суспільстві. Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації", - наголосили в ЦПД.

Нагадаємо, днями посольство США в Україні повідомляло про призупинку своєї роботи у зв'язку з можливістю російської масованої атаки.

Також посольства Іспанії, США, Італії та Греції призупиняли роботу посольства у Києві через загрозу атаки Росії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.