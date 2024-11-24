В Одесі у ДТП потрапив заступник начальника патрульної поліції області

Водій авто Mitsubishi не надав перевагу в русі автомобілю Suzuki, внаслідок чого сталось зіткнення.

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Заступник начальника управління патрульної поліції в Одеській області потрапив у аварію. Але у ЗМІ шириться неправдива інформація щодо деталей ДТП, повідомляє патрульна поліція Одеської області.

Як інформують правоохоронці, 17 листопада в Одесі на розі вулиць Миколи Лисенка та Олексія Вадатурського сталась ДТП з потерпілими за участі авто Mitsubishi та Suzuki.

Водій авто Mitsubishi рухався вулицею Олексія Вадатурського в напрямку вулиці Іцхака Рабіна та не надав перевагу в русі автомобілю Suzuki, внаслідок чого сталось зіткнення.

У поліції стверджують, що пасажиром авто Suzuki дійсно був заступник начальника управління, який отримав травми. Також травмувалась його дружина, яка власне й керувала автомобілем.

Зазначається, що саме водій авто Mitsubishi перебував у стані алкогольного сп’яніння. Водійка Suzuki за висновком лікарів — твереза.

У патрульній поліції також підкреслили, що оформленням аварії займалася слідчо-оперативна група, наразі слідство ще триває.

Правоохоронці закликали не поширювати недостовірну інформацію та довіряти перевіреним офіційним джерелам.

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