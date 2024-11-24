В Одессе в ДТП попал заместитель начальника патрульной полиции области

Водитель авто Mitsubishi не предпочел в движении автомобиль Suzuki, в результате чего произошло столкновение.

Замначальника управления патрульной полиции в Одесской области попал в аварию. Но в СМИ распространяется ложная информация о деталях ДТП, сообщает патрульная полиция Одесской области.

Как информируют правоохранители, 17 ноября в Одессе на пересечении улиц Николая Лысенко и Алексея Вадатурского произошло ДТП с пострадавшими при участии автомобилей Mitsubishi и Suzuki.

Водитель авто Mitsubishi двигался по улице Алексея Вадатурского в направлении улицы Ицхака Рабина и не предпочел в движении автомобиль Suzuki, в результате чего произошло столкновение.

В полиции утверждают, что пассажиром авто Suzuki действительно был заместитель начальника управления, получивший травмы. Также травмировалась его жена, которая, собственно, и управляла автомобилем.

Отмечается, что именно водитель автомобиля Mitsubishi находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель Suzuki по заключению врачей – трезвая.

В патрульной полиции также подчеркнули, что оформлением аварии занималась следственно-оперативная группа, в настоящее время следствие продолжается.

Правоохранители призвали не распространять недостоверную информацию и доверять проверенным официальным источникам.

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