В Киеве в гостинице произошла стрельба – один человек погиб, двое госпитализированы

Между двумя компаниями возник конфликт и драка, в ходе которой один из мужчин достал оружие и произвел несколько выстрелов.

В столице в ночь на 23 ноября в гостинице произошла смертельная стрельба. Полиция Киева начала уголовное производство.

Как говорится в сообщении правоохранителей, событие произошло около 1:00.

«В помещении гостиницы между двумя компаниями возник конфликт и в дальнейшем драка, в ходе которой один из фигурантов достал оружие и произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов», – говорится в сообщении.

От полученных ранений 27-летний мужчина погиб на месте, пострадали также еще два человека, которых в удовлетворительном состоянии было госпитализировано, среди них – охранник заведения.

Полицейские задержали одного из участников драки, стрелка сейчас разыскивают, указывают в полиции.

Уголовные производства начаты по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 115 – умышленное убийство, и ч. 2 ст. 296 – хулиганство. Фигуранту грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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