У Києві у готелі сталася стрілянина – один чоловік загинув, двох госпіталізовано

Між двома компаніями виник конфлікт та бійка, у ході якої один з чоловіків дістав зброю та зробив декілька пострілів.

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У столиці в ніч на 23 листопада у готелі відбулася смертельна стрілянина. Поліція Києва розпочала кримінальне провадження.

Як йдеться у повідомленні правоохоронців, подія відбулась близько 1:00.

«У приміщенні готелю між двома компаніями виник конфлікт та в подальшому бійка, у ході якої один з фігурантів дістав зброю та зробив декілька пострілів у бік опонентів», – сказано у повідомленні.

Від отриманих поранень 27-річний чоловік загинув на місці, постраждало також ще двоє чоловік, яких у задовільному стані було госпіталізовано, серед них – охоронець закладу.

Поліцейські затримали одного з учасників бійки, стрілка наразі розшукують, вказують у поліції.

Кримінальні провадження розпочаті за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 115 – умисне вбивство, та ч. 2 ст. 296 – хуліганство. Фігуранту загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

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