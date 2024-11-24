У Києві водій автомобіля Mercedes потрощив п'ять припаркованих автівок, фото

Автопригода сталася у Дарницькому районі.

У столиці водій автомобіля Mercedes пошкодив п'ять припаркованих автівок. Про це повідомили у поліції Києва. Як зазначається, інцидент трапився 22 листопада у Дарницькому районі.

Попередньо правоохоронці з'ясували, що водій автомобіля Mercedes пошкодив п'ять транспортних засобів: Citroen, Kia, BMW, BMW та Infinity. Внаслідок ДТП усі транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

«Під час спілкування з керманичем інспектори виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Пройти огляд у встановленому законом порядку чоловік категорично відмовився», - зазначили у поліції.

Відтак, патрульні відсторонили водія від кермування та склали на нього відповідні адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані спʼяніння) КУпАП. Надалі рішення по справі прийматиме суд.

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