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Володимир Зеленський заявив про підтримку корпусної системи управління в ЗСУ, якщо це зменшить бюрократію

20:18, 23 листопада 2024
Президент наголосив, що зараз стоїть завдання зменшити бюрократію в армії.
Володимир Зеленський заявив про підтримку корпусної системи управління в ЗСУ, якщо це зменшить бюрократію
Джерело фото: president.gov.ua
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Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо корпусна система управління в ЗСУ зменшить бюрократію, її треба впроваджувати. Про це він сказав межах Третьої міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain from Ukraine.

«Це вирішувати військовим. Якщо корпусна система, яку вони пропонують на сьогодні, зменшить відстань між генералом та солдатом, якщо бюрократичність ця зменшиться, нехай роблять так, щоб її зменшити», – зазначив Глава держави.

Президент наголосив, що зараз стоїть завдання зменшити бюрократію в армії. Зокрема, цим має опікуватися Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, зазначив Володимир Зеленський.

«Офіцер має бачити солдата. Генерал, який не був в окопі, для мене особисто не генерал. Незважаючи на досвід. За всієї поваги. Сьогодні найскладніша ситуація на передньому краї, в окопі», – зазначив Президент.

За словами Президента, треба не лише говорити про проблемні питання на Ставці або в командних штабах, а й безпосередньо спілкуватись із солдатами.

«Тому Сирський постійно на фронті, постійно їздить. Ми щоденно, двічі на день, спілкуємося з ним. У нього ранкова і вечірня доповідь. Але все одно цього замало. Генерали мають бути в окопах. Ось така війна. Моральний стан військового – найважливіше», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський також зазначив, що Україні відомо про ідею Путіна витіснити українських військових із Курської області, причому до 20 січня.

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ЗСУ Володимир Зеленський Олександр Сирський

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