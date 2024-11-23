Владимир Зеленский заявил о поддержке корпусной системы управления в ВСУ, если это уменьшит бюрократию

Президент подчеркнул, что сейчас стоит задача уменьшить бюрократию в армии.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что, если корпусная система управления в ВСУ уменьшит бюрократию, ее нужно внедрять. Об этом он сказал в рамках Третьей международной конференции по продовольственной безопасности Grain from Ukraine.

«Это решать военным. Если корпусная система, которую они предлагают на сегодняшний день, уменьшит расстояние между генералом и солдатом, если бюрократичность эта уменьшится, пусть делают так, чтобы ее уменьшить», – отметил Глава государства.

Президент подчеркнул, что сейчас стоит задача уменьшить бюрократию в армии. В частности, этим должен заниматься Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, отметил Владимир Зеленский.

«Офицер должен видеть солдата. Генерал, не бывший в окопе, для меня лично не генерал. Несмотря на опыт. При всем уважении. Сегодня самая сложная ситуация на переднем крае, в окопе», – отметил Президент.

По словам Президента, нужно не только говорить о проблемных вопросах на Ставке или в командных штабах, но и напрямую общаться с солдатами.

«Поэтому Сырский постоянно на фронте, постоянно ездит. Мы ежедневно, дважды в день, общаемся с ним. У него утренний и вечерний доклад. Но все равно этого мало. Генералы должны находиться в окопах. Вот такая война. Моральное состояние военного – самое важное», – подчеркнул Президент.

Владимир Зеленский также отметил, что Украине известно об идеии Путина вытеснить украинских военных из Курской области, причем до 20 января.

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