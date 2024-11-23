Отключение света 23 ноября досрочно отменили по всей стране

Меры ограничения потребления досрочно отменены.

В субботу, 23 ноября, энергетики досрочно отменили отключения электроэнергии по всей стране. Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

«Меры ограничения потребления досрочно отменены во всех регионах. Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно до 22.00», - отметили там.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, как будут выключать свет 24 ноября – в Укрэнерго анонсировали часы.

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