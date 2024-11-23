Як будуть вимикати світло 24 листопада – в Укренерго анонсували години

24 листопада буде задіяно одну чергу відключень.

Джерело ілюстративного зображення: Angelo Qin / Unsplash

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У неділю, 24 листопада, енергетики застосовуватимуть одну чергу відключень з 14:00 до 18:00. Про це повідомили у НЕК «Укренерго».

«Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада», – йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби.

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