Как будут выключать свет 24 ноября – в Укрэнерго анонсировали часы

24 ноября будет задействована одна очередь отключений.

Источник иллюстративного изображения: Angelo Qin/Unsplash

В воскресенье, 24 ноября, энергетики будут применять одну очередь отключений с 14:00 до 18:00. Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

«Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября», – говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток.

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