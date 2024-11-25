Для чего нужны новые правила распределения дел в суде и когда они вступят в силу – комментарий председателя Совета судей Украины

Новое Положение об автоматизированной системе документооборота суда вступит в силу только после разработки нового программного обеспечения и отдельного сообщения Совета судей, которое состоится до конца 2024 года.

Совет судей Украины, как сообщала «Судебно-юридическая газета», 11 ноября 2024 года утвердил новую единую редакцию «Положения об автоматизированной системе документооборота суда». Текст нового Положения Совет судей обнародовал 22 ноября.

Вместе с тем осталось немало вопросов, в частности, в какой конкретно момент новая единая редакция «Положения об автоматизированной системе документооборота суда» вступает в силу.

Также возникли вопросы и о целесообразности принятия в данный момент новой Положения вообще.

Почему Совет судей утвердил новые правила распределения дел и когда они вступят в силу, «Судебно-юридической газете» рассказал председатель Совета судей Украины Богдан Монич.

«Прежде всего хочу отметить, что новая редакция «Положения об автоматизированной системе документооборота суда» пока не вступает в силу.

Ведь нормой раздела Заключительные и переходные положения (пункт 4.1) предусмотрено, что Положение вступает в силу после согласования его с Государственной судебной администрацией со дня обнародования на официальном сайте Совета судей Украины.

Что это значит?

Положение направлено в ГСА Украины для согласования. Учитывая, что в состав рабочей группы по наработке новой единой редакции документа входили представители ГСА и ГП «ИСС», ожидаю, что согласование состоится до конца ноября, ведь это совместно наработанный документ.

Также по предварительной информации заместителя Председателя ГСА Украины Леонида Сапельникова потребуется время для обновления программного обеспечения, на что может уйти ориентировочно месяц.

В связи с этим вопрос согласования Положения должно состояться в короткие сроки, ведь именно после этого ГП «ИСС» сможет приступить к разработке соответствующего программного обеспечения системы документооборота под утвержденные параметры.

Когда все организационные и технические проблемы будут решены, Совет судей заблаговременно уведомит суды о дате публикации согласованного «Положения об автоматизированной системе документооборота суда». Это позволит судам заблаговременно привести свои Основы автоматизированного распределения дел в соответствие с нормами нового Положения.

По моему мнению, вступления в силу новой редакции Положения можно ожидать в начале 2025 года.

Теперь о необходимости разработки и утверждения «Положения об автоматизированной системе документооборота суда» в редакции 2024 года.

В целом в Украине с 2017 года должна была работать ЕСИТС, но этого не произошло по разным причинам, и суды до сих пор используют Положение об АСДС.

Безусловно, оно нуждалось в корректировке даже с учетом изменений в законодательстве, ведь в его разделах шла речь еще о Верховном Суде Украины и трех высших специализированных судах, которые, как известно, уже давно не осуществляют правосудие в результате судебной реформы 2016 года.

Кроме того, уже давно возникла необходимость навести порядок в спорных вопросах собственно распределения судебных дел. Дело в том, что с момента утверждения первой редакции «Положения об автоматизированной системе документооборота суда» в 2010 году, в текст Положения вносились многочисленные изменения, из-за чего начала возникать неразбериха, поскольку те или иные нормы Положения толковались по-разному. Это не влияло на параметры распределения, но являлось причиной многочисленных обращений в Совет судей. Даже на сайте «Судебная власть Украины» до сих пор размещена редакция Положения без учета всех изменений.

Также потребовалось наконец решить вопрос тех дел, которые возвращаются в суд, так сказать после их доработки.

Классический пример – это дела об административных правонарушениях. В некоторых судах общей юрисдикции существует практика, когда дело об административном правонарушении рассматривает один судья (например, дело об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения) и направляет его на доработку, а после возвращения дела в суд его рассмотрение завершает уже другой судья.

Новая редакция Положения, например, предусматривает, что рассмотрение дела будет завершать именно тот судья, который и решил, что дело нуждалось в доработке.

В целом, мы не преследовали цель принимать что-то кардинально новое – основная цель состоит в том, чтобы гармонизировать Положение с действующими нормативно-правовыми актами и более четко выписать процедуру передачи дела ранее определенному судье».

Автор: Вячеслав Хрипун

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