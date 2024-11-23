В Киеве ДТП с участием маршрутки и автомобиля, фото

ДТП произошло на проспекте Романа Шухевича.

В столице произошло дорожно-транспортное происшествие на проспекте Романа Шухевича. Как видно из фото, опубликованном в Патрульной полиции Киева, авария произошла при участии маршрутного такси и легкового автомобиля в субботу, 23 ноября.

В полиции не сообщают детали ДТП и есть ли пострадавшие.

Однако известно, что авария привела к усложнению движения транспорта.

Ранее стало известно, что в Киеве в маршрутку въехал грузовик, там находились люди.

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