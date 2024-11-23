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В Киеве ДТП с участием маршрутки и автомобиля, фото

21:45, 23 ноября 2024
ДТП произошло на проспекте Романа Шухевича.
В Киеве ДТП с участием маршрутки и автомобиля, фото
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В столице произошло дорожно-транспортное происшествие на проспекте Романа Шухевича. Как видно из фото, опубликованном в Патрульной полиции Киева, авария произошла при участии маршрутного такси и легкового автомобиля в субботу, 23 ноября.

В полиции не сообщают детали ДТП и есть ли пострадавшие.

Однако известно, что авария привела к усложнению движения транспорта.

Ранее стало известно, что в Киеве в маршрутку въехал грузовик, там находились люди.

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ДТП Киев транспорт

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