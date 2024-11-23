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Украине известно о плане Путина вытеснить ВСУ из Курщины до 20 января

17:55, 23 ноября 2024
Владимир Зеленский заявил, что Путин поставил задачу вытеснить ВСУ из Курщины, чтобы продемонстрировать, что он якобы контролирует ситуацию.
Украине известно о плане Путина вытеснить ВСУ из Курщины до 20 января
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Глава страны-агрессорки Путин поставил задачу вытеснить украинские силы из Курской области до 20 января, ведь для него важно продемонстрировать, что он якобы контролирует ситуацию. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время 3-й Международной конференции по продовольственной безопасности Grain from Ukraine ноября, пишет Интерфакс-Украина.

«Для Путина самое главное – вытеснить нас из Курской области. Все эти истории, все эти характеристики, удары новыми ракетами, все это не просто так. Он поставил эту задачу. Я уверен, что он хочет нас вытеснить до 20 января. Для него очень важно продемонстрировать, что он контролирует ситуацию. Он не контролирует ситуацию», – сказал Владимир Зеленский.

По словам президента, Курская операция смогла показать, что Путин не способен полностью защищать РФ. В то же время Владимир Зеленский сообщил, что самая сложная ситуация на фронте – на Донетчине, на востоке Украины.

Кроме того, Президент добавил, что украинские силы продолжают защищать свое государство, и у Путина никогда не было таких огромных потерь, как на курском направлении.

20 января состоится инаугурация Дональда Трампа.

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ВСУ война Владимир Зеленский

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