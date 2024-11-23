Зависит от многих вещей, – Президент Зеленский высказался по поводу встречи с Трампом

Владимир Зеленский ответил, что известно о встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Источник фото: АР

Встреча с избранным президентом США Дональдом Трампом зависит от многих вещей, в частности, от легитимности ее проведения. Подготовительные встречи возможны и до инаугурации.

Как пишет Интерфакс-Украина, об этом сказал Президент Владимир Зеленский на 3-й Международной конференции по продовольственной безопасности Grain from Ukraine 23 ноября.

«Я не знаю, когда будут встречи, у меня нет данных, команды работают. Это зависит от многих вещей, зависит не только от графиков, зависит от легитимности проведения соответствующих встреч. Если мы хотим встреч, на которых решаются какие-то вопросы, то, наверное, это должны быть соответствующие, и эти законодательные возможности состоятся после инаугурации. Если у нас будут подготовленные какие-нибудь встречи, они могут быть до инаугурации», - пояснил он.

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