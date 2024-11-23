Глава МИД Франции считает, что никаких «красных линий» в поддержке Украины не должно быть

Он подтвердил разрешение на удары по территории рф французским дальнобойными ракетами, исходя из «логики самообороны».

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью BBC заявил, что Украина может бить по россии французскими ракетами большой дальности, исходя из «логики самообороны».

В то же время, он не подтвердил, применяла ли Украина ракеты Франции на территории рф.

Барро отметил, что западные партнеры не должны устанавливать никаких ограничений, чтобы поддержать Украину.

Отвечая на вопрос, может ли это означать участие французских войск на поле боя, министр сказал: «Мы не исключаем ни одного варианта».

«Мы будем поддерживать Украину, сколько нужно. Потому что на кону наша безопасность. Когда российская армия продвигается на один квадратный километр, угроза приближается к Европе на один квадратный километр», - подчеркнул он.

Напомним, 17 ноября появилась информация, что Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты большой дальности, известные как ATACMS, для нанесения ударов по рф.

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