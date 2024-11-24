Италия готова помочь с реализацией проектов восстановления на Одесщине

Украина и Италия обсудили планы по реализации отдельных проектов восстановления в Одесской области.

Источник фото: Министерство развития общин и территорий Украины / Facebook

Вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба обсудил с послом Италии в Украине Карлом Формозой планы по реализации отдельных проектов восстановления в Одесской области.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

«У нас формируется очень содержательный портфель проектов при участии Италии. В него входят строительство социальной сферы, разработка в области сельского хозяйства, инициативы культурного восстановления. Сейчас планируем проведение технических встреч и согласование деталей», – сказал Кулеба.

Вице-премьер поблагодарил итальянских партнеров за готовность сотрудничать и помогать Украине во время войны, а также наметил приоритеты и первоочередные потребности Украины, определенные Правительством.

В свою очередь, Формоза рассказал, что все проекты, которые поможет реализовать итальянская сторона, отвечают приоритетам Минразвития. Они не только помогут в восстановлении, но и обеспечат новые рабочие места.

Отметим, что в Украине будет создано Национальное учреждение развития, которое будет определять судьбу средств от иностранных и международных финансовых организаций.

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