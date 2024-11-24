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Італія готова допомогти з реалізацією проєктів відновлення на Одещині

08:18, 24 листопада 2024
Україна та Італія обговорили плани з реалізації окремих проєктів відбудови в Одеській області.
Італія готова допомогти з реалізацією проєктів відновлення на Одещині
Джерело фото: Міністерство розвитку громад та територій України / Facebook
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Віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба обговорив із послом Італії в Україні Карлом Формозою плани з реалізації окремих проєктів відбудови в Одеській області.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

«У нас формується дуже змістовний портфель проєктів за участі Італії. До нього входять будівництво соціальної сфери, напрацювання у галузі сільського господарства, ініціативи культурного відновлення. Зараз плануємо проведення технічних зустрічей та узгодження деталей», - сказав Кулеба.

Віцепрем'єр подякував італійським партнерам за готовність співпрацювати та допомагати Україні в часи війни, а також окреслив пріоритети і першочергові потреби України, визначені Урядом.

Своєю чергою, Формоза розповів, що всі проєкти, які допоможе реалізувати італійська сторона, відповідають пріоритетам Мінрозвитку. Вони не лише допоможуть у відновленні, а й забезпечать нові робочі місця.

Зазначимо, що в Україні створять Національну установу розвитку, що визначатиме долю коштів від іноземних та міжнародних фінансових організацій.

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Одеса Італія

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