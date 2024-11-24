Українці можуть самостійно розрахувати розмір своєї субсидії на дрова: покрокова інструкція

Українці можуть отримати субсидію на придбання скрапленого газу та твердого пічного побутового палива (СГТП). Розмір цієї допомоги визначається індивідуально. Пенсійний фонд України поділився інформацією про те, як розраховується розмір такої житлової субсидії.
Так, розрахунок включає стандартні норми споживання, граничні вартості балона скрапленого газу та тони твердого палива (СГТП).
Розмір плати за СГТП:
Граничні вартості:
Норми споживання:
Детальніше можна ознайомитися на прикладі в ілюстрації нижче:
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