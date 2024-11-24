Українці можуть самостійно розрахувати розмір своєї субсидії на дрова: покрокова інструкція

Розмір цієї допомоги визначається індивідуально.

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Українці можуть отримати субсидію на придбання скрапленого газу та твердого пічного побутового палива (СГТП). Розмір цієї допомоги визначається індивідуально. Пенсійний фонд України поділився інформацією про те, як розраховується розмір такої житлової субсидії.

Так, розрахунок включає стандартні норми споживання, граничні вартості балона скрапленого газу та тони твердого палива (СГТП).

Розмір плати за СГТП:

СГТП розраховується у межах і з урахуванням граничних показників вартості.

Граничні вартості:

Скраплений газ: 382,46 грн за 1 балон.

Тверде паливо: 3824,63 грн за 1 тонну.

Норми споживання:

Зріджений газ: 2 балони (на 1-2 особи), 3 балони (на 3-4 особи), 4 балони (на 5 і більше осіб).

Тверде паливо: 2 тони на домогосподарство.

Детальніше можна ознайомитися на прикладі в ілюстрації нижче:

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