Украинцы могут самостоятельно рассчитать размер своей субсидии на дрова: пошаговая инструкция

Украинцы могут получить субсидию на покупку сжиженного газа и твердого печного бытового топлива (СГТП). Размер этой помощи определяется индивидуально. Пенсионный фонд Украины поделился информацией о том, как рассчитывается размер такой жилищной субсидии.
Так, расчет включает стандартные нормы потребления, предельные стоимости баллона сжиженного газа и тонны твердого топлива (СГТП).
Размер платы по СГТП:
Предельные стоимости:
Нормы потребления:
Более подробно можно ознакомиться на примере в иллюстрации ниже:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.