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Украинцы могут самостоятельно рассчитать размер своей субсидии на дрова: пошаговая инструкция

07:00, 24 ноября 2024
Размер этой помощи определяется индивидуально.
Украинцы могут самостоятельно рассчитать размер своей субсидии на дрова: пошаговая инструкция
Источник фото: Freepik
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Украинцы могут получить субсидию на покупку сжиженного газа и твердого печного бытового топлива (СГТП). Размер этой помощи определяется индивидуально. Пенсионный фонд Украины поделился информацией о том, как рассчитывается размер такой жилищной субсидии.

Так, расчет включает стандартные нормы потребления, предельные стоимости баллона сжиженного газа и тонны твердого топлива (СГТП).

Размер платы по СГТП:

  • СГТП рассчитывается в пределах и с учетом предельных показателей стоимости.

Предельные стоимости:

  • Сжиженный газ: 382,46 грн за 1 баллон.
  • Твердое топливо: 3824,63 грн за 1 тонну.

Нормы потребления:

  • Сжиженный газ: 2 баллона (на 1-2 человека), 3 баллона (на 3-4 человека), 4 баллона (на 5 и более человек).
  • Твердое топливо: 2 тонны на домохозяйство.

Более подробно можно ознакомиться на примере в иллюстрации ниже:

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субсидия дрова

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