В Кривом Роге намерены уладить ситуацию с отоплением до 8 декабря – вице-премьер Кулеба

Укрэнерго не будет применять отключение электричества в той части города, где есть проблемы с отоплением.

Как ранее стало известно, в Министерстве развития общин и территорий сообщили о критической ситуации с отопительным сезоном в Кривом Роге.

Вицепремьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, находящийся в Кривом Роге, заявил, что теплоснабжение планируют возобновить до 8 декабря

«Уверен, что до 8 декабря этот вопрос будет решен», – сказал он в эфире общенационального телемарафона 23 ноября, пишет Интерфакс-Украина.

Кулеба отметил, что был проведен оперативный штаб по прохождению отопительного сезона по итогам которого есть ряд решений, в частности:

– В городе будет работать Штаб по ликвидации последствий аварий и подключения домов к теплу.

– Укрэнерго не будет применять отключение электричества в той части города, где есть проблемы с отоплением.

- Вводится особый контроль, чтобы начисления за отопление тем, кто фактически услугу не получил, не производились. Платежки должны быть нулевыми.

– Каждая область немедленно проведет инвентаризацию состояния подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону.

«Также Минразвития обращается в Службу безопасности Украины и Министерство внутренних дел относительно срыва отопительного сезона в Кривом Роге», - отметил Алексей Кулеба.

По словам должностного лица, подобные ситуации недопустимы, особенно в условиях войны.

«Стабильное теплоснабжение – одно из важных условий безопасности и устойчивости города, который чуть ли не каждый день под обстрелами. Тепло должно быть восстановлено как можно быстрее», - подчеркнул он.

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