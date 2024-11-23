Правительство обновило нормы для назначения субсидий

До изменений любая одноразовая закупка на сумму свыше 50 тысяч гривен автоматически отменяла право на получение субсидии.

Чтобы поддержать украинцев, Министерство социальной политики разработало ряд изменений в законодательство во исполнение поручения премьер-министра Дениса Шмыгаля. Их уже поддержало Правительство.

В частности:

на период действия военного положения, если семья потребляла значительно меньше электроэнергии из-за ее отключения, субсидия или льгота на ЖКУ будет выплачиваться в ранее установленном размере, то есть не уменьшаться;

предельный размер покупки, ограничивающий назначение субсидии, увеличен с 50 до 100 тыс. грн;

при этом, если человек или семья приобрела генерирующую установку, которая будет производить электроэнергию и помогать поддерживать нормальную жизнь в условиях войны, – ее приобретение стоимостью до 150 тыс. грн или разовый платеж в размере до 150 тыс. грн по кредиту на приобретение такой установки НЕ будет учитываться при назначении субсидии.

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