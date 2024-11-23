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Украинки могут получить бесплатные медицинские услуги во время беременности и родов – перечень

23:59, 23 ноября 2024
Украинки могут получить бесплатные медицинские услуги во время беременности и родов – перечень
Украинки могут получить бесплатные медицинские услуги во время беременности и родов – перечень
Источник фото: Телеграф
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Украинские женщины, которые ждут рождения ребенка, могут бесплатно получать качественные услуги по ведению беременности и родовспоможения. Для этого нужно выбрать одно из коммунальных или частных медучреждений, заключивших договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

В Министерстве здравоохранения Украины объяснили, что услуги и лекарства предоставляются бесплатно в рамках программы медицинских гарантий. Это включает в себя:

  • Лекарства и медицинские изделия
  • Обезболивающие средства
  • Лабораторные исследования
  • Послеродовой мониторинг состояния матери и новорожденного

Женщины могут выбрать роддом, но не врача, поскольку роды будут проводиться дежурной акушерской бригадой.

К бесплатным услугам, которые предоставляются по программе медицинских гарантий, входят:

  • Партнерские роды
  • Психологическая поддержка
  • Прививки для младенцев
  • Анестезиологическое сопровождение
  • Питание в стационаре
  • Лабораторные и инструментальные исследования
  • Кесарево сечение
  • Обезболивание, включая эпидуральную анальгезию

Лечение осложнений во время беременности также входит в бесплатный пакет, если медучреждение имеет договор с НСЗУ. Для получения услуг женщины могут обращаться в контакт-центр НСЗУ или использовать официальный сайт для поиска медицинских учреждений, работающих по этой программе.

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