Украинки могут получить бесплатные медицинские услуги во время беременности и родов – перечень

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Украинские женщины, которые ждут рождения ребенка, могут бесплатно получать качественные услуги по ведению беременности и родовспоможения. Для этого нужно выбрать одно из коммунальных или частных медучреждений, заключивших договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

В Министерстве здравоохранения Украины объяснили, что услуги и лекарства предоставляются бесплатно в рамках программы медицинских гарантий. Это включает в себя:

Лекарства и медицинские изделия

Обезболивающие средства

Лабораторные исследования

Послеродовой мониторинг состояния матери и новорожденного

Женщины могут выбрать роддом, но не врача, поскольку роды будут проводиться дежурной акушерской бригадой.

К бесплатным услугам, которые предоставляются по программе медицинских гарантий, входят:

Партнерские роды

Психологическая поддержка

Прививки для младенцев

Анестезиологическое сопровождение

Питание в стационаре

Лабораторные и инструментальные исследования

Кесарево сечение

Обезболивание, включая эпидуральную анальгезию

Лечение осложнений во время беременности также входит в бесплатный пакет, если медучреждение имеет договор с НСЗУ. Для получения услуг женщины могут обращаться в контакт-центр НСЗУ или использовать официальный сайт для поиска медицинских учреждений, работающих по этой программе.

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