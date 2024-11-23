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Как военнослужащим изменить место службы через приложение Армия+

18:54, 23 ноября 2024
Правительство упростило перевод между воинскими частями в армии.
Как военнослужащим изменить место службы через приложение Армия+
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Как писала «Судебно-юридическая газета», с 15 ноября вводится новый порядок перевода военнослужащих. Правительство приняло постановление, вводящее механизм переводов для воинов по их инициативе между воинскими частями Вооруженных Сил Украины.

Так, сменить место службы можно будет через приложение Армия+. Как сообщают в Минобороны, постановление позволит оформить электронный рапорт на перевод онлайн.

Из документов необходимы только копия военного билета или удостоверение офицера и рекомендательное письмо от бригады, в которую планируется перевод. При наличии медицинских показаний также вывод ВЛК.

Для рядового и сержантского состава больше не требуется согласование текущего командира, если они не находятся на должностях офицерского состава.

Заявки будут прорабатываться быстро. При отсутствии оснований для отказа процесс – от представления рапорта до подписания приказа – будет занимать меньше недели.

«Контролировать соблюдение процедуры будет система случайных проверок: структурное подразделение Минобороны, ответственное за защиту прав военнослужащих, произвольно проверяет не менее 1% рапортов в месяц. В случае выявления нарушений рапорт рассматривается повторно в течение 24 часов», - отмечают в Минобороны.

Перечень боевых частей, куда возможен перевод, формирует и обновляет Генеральный штаб ВСУ.

В Министерстве отмечают, что новый порядок позволит военным переводиться:

  • Из тыловых частей в боевые или тыловые части
  • С боевых частей в боевые
  • Из боевых частей к тыловым по заключению ВЛК, если лицо не занимает в своей бригаде должность, соответствующую выводу ВЛК.

Перевод возможен не чаще одного раза в год и после 6 месяцев службы в текущем подразделении.

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