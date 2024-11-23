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Як військовослужбовцям змінити місце служби через застосунок Армія+

18:54, 23 листопада 2024
Уряд спростив переведення між військовими частинами в армії.
Як військовослужбовцям змінити місце служби через застосунок Армія+
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Як писала «Судово-юридична газета», з 15 листопада вводиться новий порядок переведення військовослужбовців. Уряд ухвалив постанову, яка запроваджує механізм переведень для воїнів за їхньою ініціативою між військовими частинами Збройних Сил України.

Так, змінити місце служби можна буде через застосунок Армія+. Як повідомляють у Міноборони, постанова дозволить оформити електронний рапорт на переведення онлайн.

З документів необхідні тільки копія військового квитка або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від бригади, в яку планується переведення. За наявності медичних показань — також висновок ВЛК.

Для рядового і сержантського складу більше не потрібно погодження поточного командира, якщо вони не перебувають на посадах офіцерського складу.

Заявки опрацьовуватимуться швидко. За відсутності підстав для відмови процес — від подання рапорту до підписання наказу — буде займати менше тижня.

«Контролювати дотримання процедури буде система випадкових перевірок: структурний підрозділ Міноборони, відповідальний за захист прав військовослужбовців, довільно перевіряє не менше 1% рапортів на місяць. У разі виявлення порушень рапорт розглядається повторно протягом 24 годин», - зауважують у Міноборони.

Перелік бойових частин, куди можливе переведення, формує та оновлює Генеральний штаб ЗСУ.

У Міністерстві наголошують, що новий порядок дозволить військовим переводитися:

  • З тилових частин до бойових або тилових
  • З бойових частин до бойових
  • З бойових частин до тилових за висновком ВЛК, якщо особа не займає у своїй бригаді посаду, відповідну до висновку ВЛК.

Переведення можливе не частіше одного разу на рік та лише після 6 місяців служби в поточному підрозділі.

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