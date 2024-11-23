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Київ хоче створити державні двомовні школи для українців у Чехії

19:53, 23 листопада 2024
Андрій Сибіга буде просити розглянути можливість створення державних українсько-чеських двомовних шкіл.
Київ хоче створити державні двомовні школи для українців у Чехії
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Україна буде просити розглянути можливість створення державних двомовних шкіл у Чехії у зв’язку з великою кількістю українських дітей в країні. Як пише Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільному з чеським колегою Яном Ліпавським брифінгу в Києві.

«З огляду на велику кількість українських дітей шкільного віку в Чехії я також іще проситиму під час наших подальших розмов розглянути можливість створення державних українсько-чеських двомовних шкіл, і сподіваємося, що буде відповідна позитивна реакція наших друзів», – сказав він.

Сибіга зазначив, що сторони планують невдовзі провести перше засідання українсько-чеської робочої групи з відновлення Дніпропетровської області. Окрема увага буде приділена підтримці глобальної коаліції українських студій та міжнародного медичного партнерства за ініціативи першої леді Олени Зеленської.

Заукважимо, що Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів забезпечити безкоштовне харчування для всіх учнів шкіл. Про це Глава держави розповів під час виступу у Верховній Раді, представляючи План стійкості.

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