Киев хочет создать государственные двуязычные школы для украинцев в Чехии

Андрей Сибига будет просить рассмотреть возможность создания государственных украинско-чешских двуязычных школ,

Украина просит рассмотреть возможность создания государственных двуязычных школ в Чехии в связи с большим количеством украинских детей в стране. Как пишет Укринформ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместном с чешским коллегой Яном Липавским брифинге в Киеве.

«Учитывая большое количество украинских детей школьного возраста в Чехии, я также буду просить во время наших дальнейших разговоров рассмотреть возможность создания государственных украинско-чешских двуязычных школ, и надеемся, что будет ответная положительная реакция наших друзей», – сказал он.

Сибига отметил, что стороны планируют вскоре провести первое заседание украино-чешской рабочей группы по восстановлению Днепропетровской области. Отдельное внимание будет уделено поддержке глобальной коалиции украинских студий и международного медицинского партнерства по инициативе первой леди Елены Зеленской.

Отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров обеспечить бесплатное питание для всех учащихся школ. Об этом Глава государства рассказал, выступая в Верховной Раде, представляя План устойчивости.

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