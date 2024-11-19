В 2025 году все украинские школьники будут питаться бесплатно, — Президент

Правительству поручено обеспечить в следующем году бесплатное питание всем украинским школьникам.

Фото: inlviv.in.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров обеспечить бесплатное питание для всех учащихся школ. Об этом Глава государства рассказал, выступая в Верховной Раде, представляя План устойчивости.

«В частности, в этом году мы ввели для всех наших украинских детишек с 1-го до 4-го класса школы бесплатное питание. Я поручил правительству обеспечить в следующем году бесплатное питание всем нашим украинским школьникам. Это важно сделать», – подчеркнул он.

Президент также анонсировал старт в 2025 году Программы поддержки образования для детей ветеранов.

Также, по его словам, в этом году уже 2200 украинских ветеранов получили новое образование в центрах профессионально-технической подготовки.

Как сообщалось, в Украине для учащихся начальных классов ввели бесплатное питание.

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