МВФ ожидает, что Украина ускорится с назначением руководителей Бюро экономической безопасности и Таможенной службы с участием международных экспертов

Украина должна создать Высший суд по публично-правовым спорам с участием международных экспертов, а также назначить руководство БЭБ и Государственной таможенной службы с участием международных экспертов, чтобы получить деньги от МВФ.

Украинские власти должны ускорить реформы Государственной таможенной службы и Бюро экономической безопасности (БЭБ). В частности, назначить новых руководителей двух учреждений, как это планировалось при принятии законодательства в начале этого года. Соответствующее заявление было сделано 19 ноября в МВФ по результатам достижения соглашения на уровне персонала по Шестому пересмотру 4-летнего соглашения о расширенном финансировании (EFF). При одобрении Исполнительным советом МВФ Украина получит доступ к около 1,1 миллиарда долларов США.

Напомним, Президент Владимир Зеленский 17 октября подписал закон 3977-IX о решающем голосе международных экспертов в конкурсе на нового руководителя Таможенной службы, а также о проверке таможенников на добродетель и мониторинг образа их жизни (законопроект 6490-д). Изменение в процедуре избрания руководства Таможенной службы требовало МВФ для дальнейшего предоставления Украине финансирования.

Аналогично, с международными экспертами будут выбирать нового главу БЭБ. Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин распоряжением от 4 октября 2024 г. №941-р утвердил состав комиссии по проведению конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ). Туда вошли три украинских представителя и три международных. Впрочем, с тех пор никаких новостей о работе этой комиссии не было.

Также в МВФ подчеркнули, что «независимость, компетентность и авторитет антикоррупционных и судебных институций следует продолжать укреплять».

«Недавнее принятие парламентом закона о реформировании Счетной палаты Украины является положительным шагом в этом направлении.

Укрепление Уголовного процессуального кодекса (речь идет об изменениях по изъятии возможности автоматически закрыть уголовное дело в случае истечения сроков досудебного расследования – прим. ред.) и создания нового Высшего административного суда (Высшего суда по публично-правовым спорам – прим. ред.) являются ключевыми ближайшими приоритетами.

Своевременное завершение и обнародование первого отчета внешнего аудита Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) будет способствовать эффективной антикоррупционной деятельности.

Ожидается, что полный состав наблюдательного совета «Укрэнерго» будет возобновлен в начале декабря, а независимая оценка наблюдательных советов ключевых энергетических государственных предприятий будет проведена в первом квартале 2025 года» - говорится в заявлении МВФ.

Напомним, что требованием к процедуре создания нового Высшего суда по публично-правовым спорам является решающая роль в процессе отбора международных экспертов. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», соответствующий законопроект 12206 о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законодательные акты Украины о деятельности Высшего суда по публично-правовым спорам зарегистрировали 14 ноября первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Андрей Мотовиловец и заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правовой политики Павел Павлиш.

Кроме того, как уже писала «Судебно-юридическая газета», вступление в силу налогового пакета о повышении налогов в Украине является обязательным требованием для продления финансирования Украины от МВФ. МВФ также указало, что украинские органы власти должны быть готовы реагировать на фискальные шоки компенсирующими мерами, в частности, такими как повышение основной ставки НДС. Очевидно, имеется в виду требование о подписании законопроекта 11416-д о повышении налогов, в том числе военного сбора для граждан с зарплаты с 1,5% до 5%, и дальнейшие изменения по усилению сбора налогов.

Украина также должна продолжать усилия по мобилизации внутренних поступлений и реализации Национальной стратегии доходов (НСД), включая уменьшение уклонения от уплаты налогов.

Также приоритеты включают укрепление системы санации банков, планирование на случай непредвиденных ситуаций и надзор на основе рисков.

Автор: Наталя Мамченко

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