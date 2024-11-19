Как будут выключать свет 20 ноября — ответ Укрэнерго

20 ноября графики отключений света будут действовать по всей стране.

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В среду, 20 ноября, с 6:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений электроэнергии. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.

«Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование.

Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережно, когда она появляется по графику.

График отключений по вашему адресу можете узнать на официальных страницах оператора системы распределения», — указали в Укрэнерго.

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