Верховная Рада рассмотрит законопроект, обязывающий говорить по-украински на перерывах в школе

На всей территории школы ученики, их родители и учителя будут обязаны общаться на украинском языке – подкомитет одобрил законопроект Натальи Пипы.

Народные депутаты – члены Комитета по вопросам образования по результатам рассмотрения и обсуждения проекта Закона «О внесении изменений в Закон Украины «Об образовании» по обеспечению создания украиноязычной образовательной среды в учебных заведениях» №12086 предложили Комитету по вопросам образования принять заключение рекомендовать Верховной Раде принять его за основу.

Напомним, в законопроекте 12086, внесенном нардепкой Натальей Пипой, говорится об обязанности учеников и учителей общаться на украинском языке на всей территории школы, в том числе во время перерыва.

В качестве аргументации Наталья Пипа отметила, что к ней поступают сообщения, что дети в классах мало общаются на украинском, а также, что украиноязычные дети, когда идут в садик или школу, слышат там русский язык.

«Мы обязали все школы с 2021 года предоставлять образовательные услуги на украинском языке, но проблема заключается в том, что, выходя с урока, дети, а иногда и учителя – переходят на русский.

По результатам мониторинга 2023-2024 Государственной службы качества образования Украины и Уполномоченного по защите государственного языка, на уроках и перерывах общаются между собой исключительно на украинском языке, только 41% учащихся.

Для того чтобы это изменить, я регистрирую законопроект, обязывающий говорить по-украински на перемене, школьном дворе, стадионе и всей территории школы», - пояснила Пипа.

«Конечно, есть проблема, что в некоторых семьях родители с детьми говорят по-русски. Таких родителей я призываю общаться с детьми на украинском, переходить и собственным примером.

Мы должны избавиться от этого условного правила у изголовья педагогов, учеников и родителей «раздался звонок – можно на любом языке» (и мы понимаем, что этот любой - почему-то русский). Должно быть сформировано новое правило: «общественные и публичные места – на государственном языке» - отметила она.

Данный законопроект вводит в Закон «Об образовании» понятие «украиноязычной среды» и обязывает учредителей, руководителей, работников учебных заведений создавать и поддерживать украиноязычную среду.

«Что это значит для учителей? Не переходить на русский на переменах, в столовой, в частном общении на территории школы – вы ведь все еще на рабочем месте. Также учителя и директора могут проводить просветительские мероприятия, призывать учеников общаться на украинском и делать замечания, когда слышат русский у детей.

Что это значит для родителей? Родители учеников обязаны привлекаться к созданию и поддержке в учебном заведении украиноязычной среды» - указала нардепка.

Также Кабмин и центральные органы исполнительной власти обязаны будут разработать эффективную систему измерения речевых компетенций детей.

Итак, законопроектом предусмотрено, что учебные заведения обязаны создавать для соискателей образования украиноязычную образовательную среду.

Не является нарушением этой обязанности обучения, наряду с государственным языком, языками национальных меньшинств, которые являются официальными языками ЕС, или коренного народа, обеспечение государством изучения и применения в образовательном процессе английского языка, содействие изучению других языков международного общения в учебных заведениях, преподавания в учебных заведениях одной или нескольких дисциплин на двух или более языках (государственный язык, английский язык, другие официальные языки ЕС), а также право свободного выбора языка образовательного процесса частными учебными заведениями (за исключением русского).

Родители учеников и учителя, как предусматривает законопроект, обязаны привлекаться к созданию и поддержке в учебном заведении украиноязычной образовательной среды.

Кабмину в течение 3 месяцев поручено разработать и привести в соответствие с этим законом свои нормативно правовые акты, обеспечить разработку и принятие министерствами и другими центральными органами исполнительной власти нормативно правовых актов, в том числе о системе измерения речевых компетенций детей — соискателей образования.

Автор: Наталя Мамченко

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