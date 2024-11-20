Бюджет Киева получил рекордный туристический сбор за время военного положения

С начала года город получил 47,95 млн гривен туристического сбора.

Бюджет Киева получил рекордный туристический сбор за время действия военного положения. Об этом сообщили в управлении туризма и продвижения КГГА.

С начала 2024 года город получил 47,95 млн гривен туристического сбора. Это уже больше, чем за весь 2023 год, когда сбор составил 38,5 млн гривен.

В 2022 году Киев получил почти вдвое меньше туристического сбора – 38,8 млн гривен. За 2021 год город получил 76 млн гривен.

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