Можно ли отказаться от графиков отключения света в ближайшее время, — рассказал советник премьера

Энергетики надеются снизить объемы применения графиков отключения света.

Для того чтобы полностью отказаться от отключений электроэнергии понадобятся недели, если не будет новых повреждений. Энергетики надеются уже в ближайшие дни минимизировать ограничения. Об этом заявил советник премьер-министра, член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко в эфире телеканала «Киев24».

«Не очень комфортно озвучивать какие-либо прогнозы, потому что все будет зависеть от новых атак и их последствий. Но если говорить о текущей ситуации, то уже произошли значительные улучшения. Даже в самом тяжелом – Одесском – регионе, где наибольший масштаб поражения, заживлено более 60% потребителей. И то, что при таких повреждениях за 1,5-2 суток энергетики вернули свет 60% потребителей – это результат чрезвычайных усилий большой армии энергетиков», – отметил он.

По его словам, в ближайшее время энергетики надеются снизить объемы применения графиков отключения света.

«Через несколько дней мы рассчитываем существенно улучшить ситуацию, минимизируя графики. Если говорить о полном отказе от них, то, боюсь, что для такого результата нужны не дни, а недели. Советовал бы выходить из официальных сообщений и с пониманием относиться к ситуации», – указал Бойко.

Отсутствие графиков отключений электроэнергии в некоторых областях он объяснил «определенной неравномерностью повреждений энергообъектов».

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