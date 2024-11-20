В Киеве обнаружили возле мусорных баков предмет, похожий на снаряд, – фото

В полиции Киеве сообщают о том, что горожане продолжают обнаруживать опасные находки. Так, на спецлинию 112 поступило сообщение об обнаружении опасного предмета в Соломенском районе. Заявительница рассказала, что обнаружила у мусорных баков предмет, похожий на снаряд.
Инспекторы обеспечили охрану места происшествия и вызвали следователей и взрывотехников.
Как действовать, если обнаружили взрывоопасные предметы:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.