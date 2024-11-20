В Житомирской области суд обязал один из сельсоветов принять землю в коммунальную собственность

Одно из местных частных предприятий пыталось оформить за собой право частной собственности на землю.

Житомирский окружной административный суд обязал Народицкий сельсовет принять в коммунальную собственность 650 га земли.

Как сообщает областная прокуратура, было установлено, что Народицкая объединенная территориальная община в течение нескольких лет не обеспечила оформление правоустанавливающих документов и государственной регистрации права коммунальной собственности на 650 га земли.

Это создало риск потери значительного массива - 19 участков сельхозземли, что за пределами села Гуто-Марьятин Коростенского района. В частности, одно из местных частных предприятий пыталось оформить за собой право частной собственности на землю.

Речь идет о землях коллективных сельхозпредприятий (колхозов), после ликвидации которых, согласно Закону Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по противодействию рейдерству», сельхозугодия переходят в коммунальную собственность территориальных общин.

Окружная прокуратура обратилась в суд с иском обязательственного характера.

Житомирский окружной административный суд признал бездействие сельсовета противоправным и обязал его совершить соответствующие действия по государственной регистрации права коммунальной собственности на землю.

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