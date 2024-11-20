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На Житомирщині суд зобов’язав одну із селищних рад прийняти землю в комунальну власність

07:00, 20 листопада 2024
Одне з місцевих приватних підприємств намагалося оформити за собою право приватної власності на землю.
На Житомирщині суд зобов’язав одну із селищних рад прийняти землю в комунальну власність
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Житомирський окружний адміністративний суд та зобов’язав Народицьку селищну раду прийняти у комунальну власність 650 га землі. 

Як повідомляє обласна прокуратура, було встановлено, що Народицька об’єднана територіальна громада протягом декількох років не забезпечила оформлення правовстановлюючих документів та державної реєстрації права комунальної власності на 650 га землі.

Це створило ризик втрати значного масиву – 19 ділянок сільгоспземлі, що за межами села Гуто-Мар’ятин Коростенського району. Зокрема, одне з місцевих приватних підприємств намагалося оформити за собою право приватної власності на землю.

Йдеться про землі колективних сільгосппідприємств (колгоспів), після ліквідації яких, за Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству», сільгоспугіддя переходять до комунальної власності територіальних громад.

Окружна прокуратура звернулася до суду з позовом зобов’язального характеру.

Житомирський окружний адміністративний суд визнав бездіяльність селищної ради протиправною та зобов’язав її вчинити відповідні дії щодо державної реєстрації права комунальної власності на землю.

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