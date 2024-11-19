У Києві викрили чоловіка у зберіганні арсеналу зброї, фото

Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

У столиці у місцевого жителя правоохоронці виявили арсенал зброї. Як повідомили у поліції, під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання чоловіка правоохоронці виявили та вилучили дві гранати «Ф-1» із запалами до них, автомат «АК – 12», п’ять магазинів із понад 100 набоями різного калібру та протипіхотну міну.

Слідчі затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

На час слідства чоловік перебуватиме під вартою.

Як вказують у поліції, санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

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