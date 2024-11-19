Чи може підприємство після релокації призупиняти трудові відносини з працівниками з окупації — роз’яснення

До прийняття рішення про призупинення трудового договору з ініціативи працівника, що перебуває на окупованій території, роботодавець зобов'язаний продовжувати вести облік заробітної плати та компенсаційних виплат, які належать працівникові, оскільки він відповідає за правильність та відповідність оформлення причин призупинення трудових відносин.

Управління інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці пояснює, чи може підприємство після релокації призупиняти трудові відносини з працівниками з тимчасово окупованих територій.

Для призупинення дії трудового договору необхідна наявність двох умов: роботодавець не може забезпечити працівника роботою, а працівник не може її виконувати.

Зазначається, що порядок призупинення дії трудового договору з ініціативи працівника передбачає подання ним відповідної заяви, яку роботодавець повинен розглянути та зареєструвати. Якщо він має можливість забезпечувати працівника роботою, але той не може її виконувати, роботодавець інформує його про неможливість призупинення дії трудового договору у зв’язку з відсутністю підстав для цього.

Доки не ухвалене рішення про призупинення дії трудового договору з ініціативи працівника, який перебуває на тимчасово окупованій території, роботодавець повинен продовжувати вести облік сум заробітної плати і компенсаційних виплат, належних працівникові, оскільки несе відповідальність за достовірність та належне оформлення причини призупинення трудових відносин.

Якщо ж підприємство релоковане на підконтрольну Україні територію і продовжує вести господарську діяльність, можливість забезпечити працівника роботою є, тому підстави для призупинення дії трудового договору у цьому випадку немає.

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