Может ли предприятие после релокации приостанавливать трудовые отношения с работниками из оккупации

До принятия решения о приостановлении трудового договора по инициативе работника, находящегося на оккупированной территории, работодатель обязан продолжать вести учет заработной платы и компенсационных выплат, принадлежащих работнику, поскольку отвечает за правильность и соответствие оформления причин приостановки трудовых отношений.

Управление инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда объясняет, может ли предприятие после релокации приостанавливать трудовые отношения с работниками с временно оккупированных территорий.

Для приостановки действия трудового договора необходимо наличие двух условий: работодатель не может обеспечить работника работой, а работник не может его выполнять.

Отмечается, что порядок приостановки действия трудового договора по инициативе работника предусматривает представление им соответствующего заявления, которое работодатель должен рассмотреть и зарегистрировать. Если у него есть возможность снабжать работника работой, но тот не может ее выполнять, работодатель информирует его о невозможности приостановления действия трудового договора в связи с отсутствием оснований для этого.

Пока не принято решение о приостановлении действия трудового договора по инициативе работника, находящегося на временно оккупированной территории, работодатель должен продолжать вести учет заработной платы и компенсационных выплат, причитающихся работнику, поскольку несет ответственность за достоверность и надлежащее оформление причины приостановки трудовых отношений.

Если же предприятие релоцировано на подконтрольную Украине территорию и продолжает вести хозяйственную деятельность, возможность обеспечить работника работой есть, поэтому основания для приостановки действия трудового договора в этом случае нет.

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