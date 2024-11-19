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Владимир Зеленский анонсировал перезапуск дипломатической службы и перемены в посольствах

17:28, 19 ноября 2024
«До конца года будут проведены замены в корпусе послов Украины, особое внимание уделяем государствам G7+», – отметил Владимир Зеленский в своем выступлении в парламенте.
Владимир Зеленский анонсировал перезапуск дипломатической службы и перемены в посольствах
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В целях сохранения человеческого капитала Украине нужен институт множественного гражданства. Об этом указал Президент Владимир Зеленский в своем выступлении в парламенте 19 ноября, где он презентовал План устойчивости. «Должны признать эту реальность: украинцы – это уже глобальная нация. И должны не пытаться ограничить это, а направить в интересах Украины», отметил он.

Также, по мнению Президента, Украине необходим перезапуск дипломатической службы.

«Это касается разных аспектов работы нашей дипломатии – и финансовых, и персональных. Сейчас разрабатываем это вместе с министром иностранных дел Украины.

До конца года будут произведены замены в корпусе послов Украины. Особое внимание уделяем государствам G7+. Заполним все вакансии украинских послов», - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что в G7+ («группа семи плюс») входят 20 стран-членов из Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Карибского бассейна.

Кроме того, по словам Главы государства, «Украина нуждается в институциональном усилении всей политики в отношении украинцев за рубежом – в отношении наших людей со всех волн миграции».

«Должны создать специальный орган центральной исполнительной власти – Министерство объединения украинцев, которое будет заниматься делами глобального украинского сообщества не среди других дел, а целенаправленно. До конца года представим на утверждение кандидатуру министра», – добавил он.

Напомним, что 23 октября зарегистрирован проект постановления о принятии за основу законопроекта о создании в Украине нескольких новых органов, занимающихся демографией. Так, парламентский комитет по гуманитарной политике, возглавляемый Никитой Потураевым, рекомендовал к принятию законопроект о создании в Украине нового Министерства демографии и диаспоры и в дополнение отдельного государственного учреждения – Фонда восстановления демографического потенциала. Соответствующий законопроект 11424 зарегистрировала группа народных депутатов, среди которых Николай Княжицкий, Наталья Пипа, Роман Лозинский и другие.

К тому же, по мнению авторов, для полной картины необходима еще Межведомственная координационная комиссия по демографической политике.

Кроме того, Владимир Зеленский в своем выступлении анонсировал активизацию работы с общественными организациями. В частности, это касается участия в противодействии дезинформации.

«Трибунал против России, конфискация российских активов, действенные санкции против России, гарантирование духовной независимости Украины, украинская культурная дипломатия, противодействие дезинформации и развитие нормальных государственных коммуникаций Украины, а также необходимая трансформация наших государственных институций – абсолютно все это невозможно без действенного сотрудничества с гражданским обществом .

Государственные решения должны быть подготовлены на основе наилучшей экспертизы, и мы уже разработали соответствующие форматы совместной работы государственных структур и общества.

Таких форматов нужно больше», - отметил он.

«В информационной сфере совершенно противоположное часто представляется как часть реальности. Мы все должны объединено защищать настоящую реальность. Потому нам нужна информационная консолидация.

Информационная консолидация, прежде всего, коммуникации власти – ради четкости, своевременности и полноты информирования. Информационная консолидация обеспечит, прежде всего, эмоциональную устойчивость Украины» - подчеркнул Президент.

Сам внутренний План устойчивости, как отметил Зеленский, будет детализирован при участии гражданского общества, бизнеса, культурного сообщества, медийщиков, правозащитников.

Кроме того, будет реализован формат «культурного Рамштайна» для Украины.

«Украине нужен буквально календарь мероприятий для украинской культуры – во всех регионах мира на весь год, чтобы мы могли на уровне государства целенаправленно и системно поддерживать украинский контент, украинский культурный продукт.

Нам нужна культурная дипломатия – активное продвижение наших украинских нарративов через культурные и художественные проекты за границей», - отметил Президент.

Владимир Зеленский также отметил, что будут представлены законодательные решения о справедливости. Очевидно, речь идет об инициативах в сфере судебной и правоохранительной реформы.

«Мы должны не забывать и об объединительной силе справедливости. Это фундаментальная вещь для украинцев. Нужны пути обеспечения этого. И бескомпромиссность.

Сейчас в зале Верховной Рады Украины руководители всех правоохранительных и антикоррупционных органов Украины и системы судопроизводства. Это ваш выбор – как будут судить о вас, если Украина не будет чувствовать справедливость.

Соответствующий перечень мер будет представлен в приложении по законодательным решениям», подчеркнул он.

Автор: Наталя Мамченко

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Владимир Зеленский

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Владимир Зеленский анонсировал перезапуск дипломатической службы и перемены в посольствах

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