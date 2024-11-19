Володимир Зеленський анонсував перезапуск дипломатичної служби і зміни у посольствах

«До кінця року будуть проведені заміни в корпусі послів України, особливу увагу приділяємо державам G7+», зазначив Володимир Зеленський у своєму виступі в парламенті.

З метою збереження людського капіталу Україні потрібен інститут множинного громадянства. На це вказав Президент Володимир Зеленський у своєму виступі в парламенті 19 листопада, де він презентував План стійкості. «Маємо визнати цю реальність: українці – це вже глобальна нація. І маємо не намагатися обмежити це, а спрямувати в інтересах України», зазначив він.

Також, на думку Президента, Україні потрібен перезапуск дипломатичної служби.

«Це стосується різних аспектів роботи нашої дипломатії – і фінансових, і персональних. Зараз опрацьовуємо це разом із міністром закордонних справ України.

До кінця року будуть проведені заміни в корпусі послів України. Особливу увагу приділяємо державам G7+. Заповнимо всі вакансії українських послів» - підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що до G7+ («група семи плюс») входять 20 країн-членів з Африки, Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Близького Сходу та Карибського басейну.

Крім того, за словами Глави держави, «Україні потрібне інституційне посилення всієї політики щодо українців за кордоном – щодо наших людей з усіх хвиль міграції».

«Маємо створити спеціальний орган центральної виконавчої влади – Міністерство об’єднання українців, яке буде займатися справами глобальної української спільноти не поміж інших справ, а цілеспрямовано. До кінця року представимо на затвердження кандидатуру міністра», додав він.

Нагадаємо, що 23 жовтня зареєстровано проект постанови про прийняття за основу законопроекту щодо створення в Україні кількох нових органів, які будуть займатися демографією. Так, парламентський комітет з питань гуманітарної політики, який очолює Микита Потураєв, рекомендував до прийняття законопроект про створення в Україні нового Міністерства демографії та діаспори і на додаток окремої державної установи – Фонду відновлення демографічного потенціалу. Відповідний законопроект 11424 зареєструвала група народних депутатів, серед яких Микола Княжицький, Наталія Піпа, Роман Лозинський та інші.

До того ж, на думку авторів, для повної картини потрібна ще Міжвідомча координаційна комісія з питань демографічної політики.

Крім того, Володимир Зеленський у своєму виступі анонсував активізацію роботи з громадськими організаціями. Зокрема, це стосується участі у протидії дезінформації.

«Трибунал проти Росії, конфіскація російських активів, дієві санкції проти Росії, гарантування духовної незалежності України, українська культурна дипломатія, протидія дезінформації та розбудова нормальних державних комунікацій України, а також необхідна трансформація наших державних інституцій – абсолютно все це неможливо без дієвої співпраці з громадянським суспільством.

Державні рішення мають бути підготовлені на основі найкращої експертизи, і ми вже напрацювали відповідні формати спільної роботи державних структур і суспільства.

Таких форматів потрібно більше» - зауважив він.

«В інформаційній сфері зовсім протилежне часто подається як нібито частина реальності. Ми всі повинні об’єднано захищати справжню реальність. Тому нам потрібна інформаційна консолідація.

Інформаційна консолідація передусім комунікації влади – заради чіткості, вчасності та повноти інформування. Інформаційна консолідація забезпечить перш за все емоційну стійкість України» - підкреслив Президент.

Сам внутрішній План стійкості, як зазначив Зеленський, буде деталізований за участю громадянського суспільства, бізнесу, культурної спільноти, медійників, правозахисників.

Крім того, буде реалізовано формат «культурного Рамштайну» для України.

«Україні потрібен буквально календар заходів для української культури – в усіх регіонах світу, на весь рік, щоб ми могли на рівні держави цілеспрямовано та системно підтримувати український контент, український культурний продукт.

Нам потрібна культурна дипломатія – активне просування наших українських наративів через культурні та мистецькі проєкти за кордоном» - зазначив Президент.

Володимир Зеленський також зазначив, що будуть представлені законодавчі рішення стосовно справедливості. Вочевидь, йдеться про ініціативи у сфері судової та правоохоронної реформи.

«Ми маємо не забувати й про об’єднавчу силу справедливості. Це фундаментальна річ для українців. Потрібні шляхи забезпечення цього. І безкомпромісність.

Зараз у залі Верховної Ради України – керівники всіх правоохоронних та антикорупційних органів України та системи судочинства. Це ваш вибір – як судитимуть про вас, якщо Україна не відчуватиме справедливості.

Відповідний перелік заходів буде представлений у додатку щодо законодавчих рішень», підкреслив він.

Автор: Наталя Мамченко

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