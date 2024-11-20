Дом-усадьбу Терещенко в Житомирской области окончательно вернули в государственную собственность

Дом является объектом культурного наследия XIX века.

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Дом-усадьбу Терещенко в поселке Червоное Житомирской области, который является памятником архитектуры местного значения, окончательно вернули из частной в государственную собственность. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Дом является объектом культурного наследия XIX века. На ее территории находятся дворец и другие сооружения, где когда-то размещались конюшни и авиамастерские.

Прокуроры в Хозяйственном суде Житомирской области доказали нарушение имущественных прав государства на памятник. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

Исковые требования мотивированы тем, что дом-усадьба Терещенко незаконно перешла в частную собственность. Несмотря на статус охраняемого объекта, смена владельцев произошла без обязательной процедуры согласования с уполномоченными органами.

Еще одним правовым основанием обращения в суд стала необходимость сохранения памятника архитектуры как ценности для государства. Пока сооружения находятся в неудовлетворительном, а местами – аварийном состоянии. Они получили значительные разрушения, а затем нуждаются в реставрации и охране.

Дело о возвращении дома-усадьбы Терещенко в государственную собственность получило значительную общественную огласку.

Указывается, что прокуратура отстаивает свою принципиальную позицию по сохранению объекта культурного наследия, необходимым условием чего возвращение его в государственную собственность, в судах всех инстанции в течение двух последних лет.

В защиту памятника также стали Министерство культуры и информационной политики Украины, благотворительная организация «Фонд наследия Терещенко», неравнодушные местные жители.

Как известно, дом-усадьба Терещенко построена в 1851 году графом Грохольским. Стиль – неоготика.

Достопримечательность архитектуры местного значения находится в пгт Червоное Андрушевского района Житомирской области.

Вскоре после смерти мужа вдова графа Грохольского продала дворец семье украинских промышленников-сахарников и меценатов Терещенко. Они его перестроили, а еще обустроили на территории усадьбы авиамастерской.

С 1948 там размещалось фабрично-заводское училище, а с 1987 - Червоненский филиал профессионально-технического училища № 32.

В 1998 году областное управление народного образования безо всяких оснований передало три здания учебного корпуса и производственных мастерских училища общей площадью 5000 м кв на баланс ОАО «Красненский сахарник».

В дальнейшем общество, не имея права распоряжаться государственным имуществом, передало дом-усадьбу Терещенко в частную собственность.

При этом орган местного самоуправления безосновательно выдал свидетельство о праве частной собственности на объект культурного наследия. Регистрация состоялась без согласования Фонда государственного имущества Украины, Министерства культуры и т.п.

Сейчас дом-усадьба входит в реестр культурного наследия.

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