Будинок-садибу Терещенка на Житомирщині остаточно повернули в державну власність

Садиба є об’єктом культурної спадщини XIX cтоліття.

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Будинок-садибу Терещенка у селищі Червоне на Житомирщині, що є пам'яткою архітектури місцевого значення, остаточно повернули з приватної у державну власність. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Садиба є об’єктом культурної спадщини XIX cтоліття. На її території знаходяться палац та інші споруди, де колись розміщувалися стайні та авіамайстерні.

Наразі прокурори у Господарському суді Житомирської області довели порушення майнових прав держави на пам’ятку. Суд задовольнив позов у повному обсязі.

Позовні вимоги мотивовано тим, що будинок-садиба Терещенка незаконно перейшов у приватну власність. Попри статус охоронюваного об’єкта, зміна власників відбулася без обов’язкової процедури погодження з уповноваженими органами.

Ще однією правовою підставою звернення до суду стала необхідність збереження пам’ятки архітектури як цінності для держави. Наразі споруди знаходяться в незадовільному, а місцями – аварійному стані. Вони зазнали значних руйнувань, а відтак потребують реставрації та охорони.

Справа щодо повернення будинку-садиби Терещенка у державну власність набула значного суспільного розголосу.

Вказується, що прокуратура відстоює свою принципову позицію щодо збереження об’єкта культурної спадщини, необхідною умовою чого є повернення його до державної власності, у судах всіх інстанції упродовж двох останніх років.

На захист пам’ятки також стали Міністерство культури та інформаційної політики України, благодійна організація «Фундація спадщини Терещенків», небайдужі місцеві жителі.

Як відомо, будинок-садиба Терещенка побудована у 1851 році графом Грохольським. Стиль – неоготика.

Пам’ятка архітектури місцевого значення знаходиться у смт Червоне Андрушівського району Житомирської області.

Невдовзі після смерті чоловіка вдова графа Грохольського продала палац родині українських промисловців-цукровиків та меценатів Терещенків. Вони його перебудували, а ще облаштували на території садиби авіамайстерні.

Із 1948 року там розташовувалось фабрично-заводське училище, а з 1987 року – Червоненський філіал професійно-технічного училища № 32.

У 1998 році обласне управління народної освіти без будь-яких підстав передало три будівлі навчального корпусу та виробничих майстерень училища загальною площею 5000 м кв на баланс ВАТ «Червоненський цукровик».

У подальшому товариство, не маючи права розпоряджатися державним майном, передало будинок-садибу Терещенка у приватну власність.

При цьому орган місцевого самоврядування безпідставно видав свідоцтво про право приватної власності на об’єкт культурної спадщини. Реєстрація відбулася без погодження Фонду державного майна України, Міністерства культури тощо.

Наразі будинок-садиба входить до реєстру культурної спадщини.

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