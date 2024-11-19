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Обрано голову Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу

20:01, 19 листопада 2024
Суд очолив Олексій Нестеренко.
Обрано голову Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу
Фото: Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
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У вівторок, 19 листопада, відбулися збори суддів Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, на порядок денний якого було винесено питання щодо обрання голови суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

Шляхом таємного голосування, більшістю від кількості суддів, які працюють в суді, головою суду було обрано Олексія Нестеренка.

Раніше ми писали, що обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області. 

Також було обрано голову Івано-Франківського апеляційного суду.

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