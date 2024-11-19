Избран председатель Ингулецкого районного суда города Кривого Рога

Во вторник, 19 ноября, состоялось собрание судей Ингулецкого районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.
Путем тайного голосования, большинством от количества судей, работающих в суде, председателем суда был избран Алексей Нестеренко.
Ранее сообщалось, что избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.
Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.
Еще был избран председатель Ивано-Франковского апелляционного суда.
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