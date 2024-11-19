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Избран председатель Ингулецкого районного суда города Кривого Рога

20:01, 19 ноября 2024
Суд возглавил Алексей Нестеренко.
Избран председатель Ингулецкого районного суда города Кривого Рога
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Во вторник, 19 ноября, состоялось собрание судей Ингулецкого районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

Путем тайного голосования, большинством от количества судей, работающих в суде, председателем суда был избран Алексей Нестеренко.

Ранее сообщалось, что избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области. 

Еще был избран председатель Ивано-Франковского апелляционного суда.

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