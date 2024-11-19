Государству вернут земли нацпарка в Ровенскую область стоимостью более 1 млрд грн

Местная община при отсутствии правовых оснований зарегистрировала за собой право коммунальной собственности на спорную землю.

Хозяйственный суд Ровенской области обязал Заречненский сельсовет вернуть в собственность государства земельный участок природно-заповедного фонда площадью 40,4 га и стоимостью более 1 млрд грн. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Установлено, что земельный участок расположен в пределах Нобельского национального природного парка, а потому, согласно требованиям законодательства, относится к землям государственной собственности.

Но местная община при отсутствии правовых оснований зарегистрировало за собой право коммунальной собственности на спорную землю, лишив этим государство возможности полноценно распоряжаться своим имуществом.

В защиту государственных интересов прокуратура подала иск в суд.

Суд обязал сельсовет вернуть 40,4 гектара земли законному владельцу.

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