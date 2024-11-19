Судья Северного апелляционного хозяйственного суда Борис Поляков уволен в отставку

Высшим советом правосудия рассмотрены материалы по увольнению судей с должностей по общим обстоятельствам.

Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам.

Как сообщает ВСП, принято уволить в связи с подачей заявления об отставке Бориса Полякова с должности судьи Северного апелляционного хозяйственного суда.

Также ВСП принял оставить без рассмотрения заявления Сергея Галенкина об увольнении с должности судьи Полтавского апелляционного суда и Оксаны Скрипник об увольнении с должности судьи в отставку.

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